На Донбассе военный подорвался на взрывчатке

Военнослужащий Объединенных сил на Донбассе подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В результате взрыва получил ранения.
Кроме того, в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили запрет на использование любого оружия. Боевики применили стрелковое оружие вблизи Водяного и неподалеку от Южного.
Как сообщалось, за прошедшие сутки враг шесть раз применил запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 82 мм.
Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа боевики снова нанесли урон украинской армии. Враг восемь раз нарушал режим прекращения огня и наносил удары из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, отметили в штабе Объединенных сил.
Напомним, 2 августа в результате обстрелов боевиками был ранен украинский военнослужащий. В тот день враг 10 раз нарушили режим тишины, применяя при этом в основном крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
А тем временем у разрушенного моста через Северский Донец обнаружили три десятка мин. Подробней смотрите в сюжете:
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