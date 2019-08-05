На Донбассе боевики два раза нарушили тишину

Фото: пресс-центр штаба ООС

На Донбассе военный подорвался на взрывчатке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%9E%D0%A1,%20%D0%92%D0%A1%D0%A3,%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%9E%D0%A1,%20%D0%92%D0%A1%D0%A3,%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 2019-08-05T21:45:00+03:00 Донбасс На Донбассе боевики два раза нарушили тишину

Военнослужащий Объединенных сил на Донбассе подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В результате взрыва получил ранения.

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Кроме того, в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили запрет на использование любого оружия. Боевики применили стрелковое оружие вблизи Водяного и неподалеку от Южного.

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Как сообщалось, за прошедшие сутки враг шесть раз применил запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 82 мм.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа боевики снова нанесли урон украинской армии. Враг восемь раз нарушал режим прекращения огня и наносил удары из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, отметили в штабе Объединенных сил.

Напомним, 2 августа в результате обстрелов боевиками был ранен украинский военнослужащий. В тот день враг 10 раз нарушили режим тишины, применяя при этом в основном крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

А тем временем у разрушенного моста через Северский Донец обнаружили три десятка мин. Подробней смотрите в сюжете:

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