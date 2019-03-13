СМИ: На Донбассе при взрыве гранаты в блиндаже погибли два украинских бойца

Прокуратура открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство"

Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны..

СМИ: На Донбассе при взрыве гранаты в блиндаже погибли два украинских бойца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg 2019-03-13T13:44:00+02:00 Донбасс Прокуратура открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство"

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате взрыва гранаты в блиндаже погибли двое украинских военных, еще один получил ранения.

Об этом сообщил источник в Национальной полиции. По его словам, инцидент произошел в ночь на 11 марта вблизи села Невельское Ясиноватского района Донецкой области.

По факту происшествия было возбуждено уголовное производство по статье "Умышленное убийство". В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы установить, было ли это умышленное убийство или несчастный случай. Выяснением обстоятельству будут заниматься следователи военной прокуратуры.

Напомним, что 11 марта в зоне ООС противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе города Авдеевка под Донецком.

По данным пресс-центра штаба ООС, в тот день в результате обстрелов обошлось без потерь в рядах украинских бойцов.

Сутками ранее, 10 марта, на Донбассе пророссийские боевики соблюдали "весеннее перемирие" . Ни одного вражеского обстрела не зафиксировано.

А вот 9 марта боевики три раза нарушили перемирие, обстреливая позиции украинской армии из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

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