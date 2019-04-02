Воевал с начала войны: на Донбассе умер боец 93-й бригады

Защитник Украины скончался во сне в день своего 24-летия прямо на позиции вблизи Донецкого аэропорта

Дмитрий Кравченко "Пальчик". Фото : Facebook.

Воевал с начала войны: на Донбассе умер боец 93-й бригады //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/30a/8f4/5ca30a8f494ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/30a/8f4/5ca30a8f494ef.jpg 2019-04-02T09:59:00+03:00 Донбасс Защитник Украины скончался во сне в день своего 24-летия прямо на позиции вблизи Донецкого аэропорта

На Донбассе умер украинский военный. Прямо на позиции "Зенит", неподалеку от Донецкого аэропорта, скончался боец 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" Дмитрий Кравченко с позывным "Пальчик". Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Сообщается, что отошел в мир иной младший сержант 31 марта – умер во сне.

"Сердце бойца перестало биться в день его 24-летия. Воин умер естественной смертью во сне. Это заметили побратимы бойца, когда пришли в блиндаж, чтобы разбудить его на смену. Сейчас мы ждем результатов медицинской экспертизы, чтобы сообщить точную причину смерти бойца", – сообщили в бригаде.

Боец был родом из села Вербки Павлоградского района Днепропетровской области. Защищать Украину на восток ушел в 19 лет. Контракт с 93-й бригадой подписал в октябре 2014-го.

"Дмитрий воевал почти с начала войны: в Опытном, на метеовышке Донецкого аэропорта, в Тоненьком, Новотошковском, Светличном. На позиции "Зенит" напротив ДАПа, где и умер, Дима воевал тоже не впервые", – рассказал командир его батальона Сергей Новиченко и добавил, что "Пальчик" был достойным и преданным своему делу воином.

Также военные сообщили, что боец 9 декабря 2015 года ​​был контужен: тогда БМП-2 подорвалась на противотанковой мине, два бойца погибли, а шестеро были ранены. Вероятно, именно эта старая травма и стала причиной смерти Дмитрия.

Напомним, в тот день, 31 марта, боевики на Донбассе обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское.

В тоже время офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" дал понять, что украинские воины не зря стоят на передовой. Он рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.

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