Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Воевал с начала войны: на Донбассе умер боец 93-й бригады

Сегодня, 09:59

Защитник Украины скончался во сне в день своего 24-летия прямо на позиции вблизи Донецкого аэропорта

Дмитрий Кравченко "Пальчик". Фото : Facebook
Дмитрий Кравченко "Пальчик". Фото : Facebook.
Воевал с начала войны: на Донбассе умер боец 93-й бригады //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/30a/8f4/5ca30a8f494ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/30a/8f4/5ca30a8f494ef.jpg Донбасс Защитник Украины скончался во сне в день своего 24-летия прямо на позиции вблизи Донецкого аэропорта

На Донбассе умер украинский военный. Прямо на позиции "Зенит", неподалеку от Донецкого аэропорта, скончался боец 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" Дмитрий Кравченко с позывным "Пальчик". Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Сообщается, что отошел в мир иной младший сержант 31 марта – умер во сне.

"Сердце бойца перестало биться в день его 24-летия. Воин умер естественной смертью во сне. Это заметили побратимы бойца, когда пришли в блиндаж, чтобы разбудить его на смену. Сейчас мы ждем результатов медицинской экспертизы, чтобы сообщить точную причину смерти бойца", – сообщили в бригаде.

Читайте также

Боец был родом из села Вербки Павлоградского района Днепропетровской области. Защищать Украину на восток ушел в 19 лет. Контракт с 93-й бригадой подписал в октябре 2014-го.

"Дмитрий воевал почти с начала войны: в Опытном, на метеовышке Донецкого аэропорта, в Тоненьком, Новотошковском, Светличном. На позиции "Зенит" напротив ДАПа, где и умер, Дима воевал тоже не впервые", – рассказал командир его батальона Сергей Новиченко и добавил, что "Пальчик" был достойным и преданным своему делу воином.

Также военные сообщили, что боец 9 декабря 2015 года ​​был контужен: тогда БМП-2 подорвалась на противотанковой мине, два бойца погибли, а шестеро были ранены. Вероятно, именно эта старая травма и стала причиной смерти Дмитрия.

Напомним, в тот день, 31 марта, боевики на Донбассе обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское.


В тоже время офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" дал понять, что украинские воины не зря стоят на передовой. Он рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег смерть, Донбасс, ВСУ, военный, 93 бригада, потери ВСУ

Вы сейчас просматриваете новость " Воевал с начала войны: на Донбассе умер боец 93-й бригады". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В штабе Зеленского сделали заявление по Донбассу, Крыму и переговорам с Россией

Сегодня, 06:27

Владимир Зеленский хочет восстановить переговоры в Минском формате, но на более качественном уровне

Боевики готовят провокации, подвезли съемочные группы из РФ: что происходит на Донбассе

Сегодня, 05:17

Оккупанты готовятся обстреливать свои же позиции и гражданские объекты

На Донбассе снайпер "ужалил" боевика из России: "Штирлиц" показал фото

Вчера, 20:02

Снайпер ООС уничтожил боевика из России

Прорыв пехоты остановлен, у боевиков потери: подробности боя на Донбассе

Вчера, 15:27

Враг пытался прорваться к позициям украинской армии, но был жестко встречен плотным огнем

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Сати Казановой стало стыдно за родителей

"Кровь лилась из шеи фонтаном". Самый страшный момент в НХЛ

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Украинская легкоатлетка снялась в фотосессии для мужского журнала

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией
Загрузка...

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

31 марта, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Зеленский показал своих людей

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы