Сутки на Донбассе: оккупанты не нарушали режим тишины

Ситуация на линии разграничения остается контролируемой

Оккупанты соблюдают режим прекращения огня / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 4 декабря, и на 07:00, 5 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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В штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Украинские военные выполняют задачи по сдерживанию агрессии со стороны России.

В Сети показали последствия обстрелов Станицы Луганской

3 декабря произошел обстрел поселка Станица Луганская, а именно так называемого района "Кондрашевка".

Что с электричеством

Перебиты провода, из-за чего приблизительно 2 тыс. домовладений в селе Малиновое и части Станицы Луганской остались без электроэнергии. Ведутся ремонтные работы представителями "Луганского энергетического объединения" (ЛЭО).

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Есть ли пострадавшие

По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.

На месте происшествия побывали сотрудники гуманитарной организации. По ул. Криничная поврежден дом и хозпостройки во дворе. В доме проживает 68-летняя Валентина Николаевна вместе с сыном (мужчина с инвалидностью).

"Мы чудом остались живы. Один из осколков влетел прямо в стену над кроватью. Разбито окно, шифер на крыше, спутниковая антенна вся изрешечена. В гараже окна повыбивало, на сарае крыша побита", – рассказала она.

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