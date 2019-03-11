Тишина на Донбассе: боевики не стреляют второй день подряд

За сутки военнослужащие Вооруженных сил Украины не попадали под обстрелы

Фото: Минобороны РФ

Тишина на Донбассе: боевики не стреляют второй день подряд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b08/17b/5c4b0817b6fa3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b08/17b/5c4b0817b6fa3.jpg 2019-03-11T18:56:00+02:00 Донбасс За сутки военнослужащие Вооруженных сил Украины не попадали под обстрелы

С начала суток 11 марта, состоянием на 18:00, украинские военнослужащие на Донбассе не попали под обстрелы боевиков, о чем сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", – сообщили в ООС.

Таким образом, пророссийские боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" второй день придерживаются "весеннего перемирия". Как мы уже писали, накануне украинские войска также ни разу не попали под обстрелы.

Также напомним, 9 марта боевики три раза нарушили перемирие, обстреливая позиции украинской армии из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, утром в этот день оккупанты сорвали перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Попасной. В штабе ООС отметили, что стрельба велась из временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое.

В то же время, 8 марта российские оккупационные войска на Донбассе всего один раз открывали огонь, и то ВСУ отбили боевикам охоту обстреливать наши позиции.

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