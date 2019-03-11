Тишина на Донбассе: боевики не стреляют второй день подряд
За сутки военнослужащие Вооруженных сил Украины не попадали под обстрелы
С начала суток 11 марта, состоянием на 18:00, украинские военнослужащие на Донбассе не попали под обстрелы боевиков, о чем сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.
"В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", – сообщили в ООС.
Таким образом, пророссийские боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" второй день придерживаются "весеннего перемирия". Как мы уже писали, накануне украинские войска также ни разу не попали под обстрелы.
Также напомним, 9 марта боевики три раза нарушили перемирие, обстреливая позиции украинской армии из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, утром в этот день оккупанты сорвали перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Попасной. В штабе ООС отметили, что стрельба велась из временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое.
В то же время, 8 марта российские оккупационные войска на Донбассе всего один раз открывали огонь, и то ВСУ отбили боевикам охоту обстреливать наши позиции.
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