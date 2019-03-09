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Срыв перемирия на Донбассе: оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Попасной

Сегодня, 11:59

В результате обстрела среди украинских военных обошлось без потерь

В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы
В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы. Фото: Facebook
Срыв перемирия на Донбассе: оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Попасной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg Донбасс В результате обстрела среди украинских военных обошлось без потерь

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 марта оккупанты снова сорвали перемирие, обстреляв позиции украинских военных недалеко от Попасной. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"С 7:15 до 7:40 вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Обстрел велся из минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 37 боеприпасов", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что стрельба велась из временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое.

"Этот факт является свидетельством срыва перемирия со стороны российских оккупационных войск и пренебрежения ими какими-либо договоренностями. Потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении штаба.

Напомним, что накануне, 8 марта, боевики устроили один обстрел украинских позиций, несмотря на объявленное перемирие. Под огнем оккупантов оказались укрепления ВСУ в районе Крымского.

Днем ранее, 7 марта, боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник обстреливал позиции ООС из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, выпустив 119 боеприпасов.

Перед этим боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных, дважды применив вооружения, запрещенные Минскими договоренностями. 

Также сообщалось, что на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ

В свою очередь командующий ООС Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. По словам генерала, боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрел, перемирие, оккупанты, ООС

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