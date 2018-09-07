Количество "небоевых потерь" в рядах "ДНР" резко увеличилось

На оккупированной территории зафиксированы суициды в бандформированиях, смерти из-за пьянства и ДТП

Среди личного состава боевиков так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") увеличилось количество небоевых потерь. Об этом сообщил офицер Вооруженным сил Украины, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

"В последнее время среди боевиков российско-оккупационных войск увеличилось количество суицидов и смертей в результате несчастных случаев. Так в течение последнего месяца в их подразделениях небоевые потери составили 7 боевиков ("ДНР" 5, "ЛНР" -2), а на 7.09. уже 2 оккупантов", – написал блогер у себя в Facebook.

Кроме того, по его словам, увеличилось количество столкновений в рядах оккупантов из-за пьянства. Так, во время употребления спиртных напитков в одном из подразделений произошла случилась ссора между представителями боевиков среди местного населения и наемниками из России. Он уточнил, что во время ссоры русский наемник застрелил оппонента из Горловки, а в дальнейшем был арестован представителями "полиции" оккупационной власти.

"В одном из подразделений оккупационных войск 2 АК после употребления суррогатного алкоголя, командир подразделения утром обнаружил 2 боевиков без сознания. Реанимационные мероприятия положительного результата не дали, один боевик погиб от отравления, другой потерял зрение", – отмечает блогер.

Он добавил, что в ночь на воскресенье, 26 августа, в оккупированной Макеевке Донецкой области пьяные боевики попали в аварию на нерегулируемом железнодорожном переезде на улице Кирова.

"В результате ДТП погибли 2 мужчин, которые воевали на стороне русских оккупационных сил, девушка находится в больнице в тяжелом состоянии", – уточняется в сообщении.

Блогер также проинформировал, что во время употребления спиртных напитков сослуживцев оккупационных войск в г. Брянка, возникла идея проверки бронежилета на прочность.

"В ходе проверки боевик сделал 5 выстрелов в бронежилет, район грудной клетки представителя "Народной милиции ЛНР" Евгения Орленко, погибшего от 2 смертельных ранений", – добавил он.

Также, по его словам, увеличилось количество травм и гибели боевиков в ДТП, большинство систематически и безнаказанно управляют автомобилями в алкогольном и наркотическом опьянении. В связи с этим, руководству так называемой полиции "ДНР" данный приказ об остановке и проверке всех транспортных средств, за рулем которых находятся люди в военной форме, номерные знаки оккупационных военных частей или их отсутствие.

Ранее сообщалось, что тем временем в ОРДО боевики создали "оперативный штаб МГБ ДНР" для расследования смерти своего главаря Александра Захарченко и начали выбивать "признания" у задержанных.

Напомним, в СБУ рассказывали, что гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в "ДНР".

Подробнее о последствиях покушения на Захарченко читайте на сайте "Сегодня" в материале "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".

Подробнее об угрозах, исходящих от ГРУ РФ, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Шпионские игры Путина: опасность от спецопераций ГРУ сохраняется для Украины и мира".