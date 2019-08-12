Вольногорск получил новую машину экстренной помощи от Фонда Рината Ахметова

Город Вольногорск на Днепропетровщине одним из первых получил новую машину экстренной помощи от Фонда Рината Ахметова

Почти треть украинцев пользуется службой скорой помощи. Большинство из них – пожилые люди. Крайне важно, чтобы машина приехала к пациенту вовремя, а врачи имели современное оборудование.

Ежедневно оперативно-диспетчерский центр в Днепропетровской области принимает около тысячи трехсот вызовов.

"Чаще всего это сердечные приступы, повышение давления, ДТП", – говорит Виктория Соболь, фельдшер-диспетчер по приему вызовов.

Экстренные вызовы из центра поступают в местные станции и подстанции. А там часто не хватает – и специалистов, и современной техники.

"Есть УАЗы, очень много Газелей, которые сыпятся, которые уже не соответствуют ни национальному стандарту, ни вообще никаким моральным критериям использования санитарного транспорта", – говорит Радий Шевченко, директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Днепропетровского областного совета.

Город Вольногорск на Днепропетровщине одним из первых получил новую машину экстренной помощи от Фонда Рината Ахметова.

"Инициатива президента, сотрудничество с крупным бизнесом – это индикатор социальнонаправленного общества и непосредственно для Вольногорская – это практически 50 процентов от санитарного транспорта, который у них есть", – говорит Радий Шевченко, директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Днепропетровского областного совета.

Сотрудники Вольногорской подстанции, которым посчастливилось пользоваться современной скорой, убеждают: по сравнению с новыми авто – старые УАЗы – ниже всякой критики

"Мы эту машину очень ждали, весь Вольногорск. Очень большая искренняя благодарность нашему президенту Владимиру Зеленскому и Фонду Рината Ахметова за этот замечательный подарок. Теперь будет должным образом предоставляться экстренная медицинская помощь в городе Вольногорск", – говорит Вероника Костренко, фельдшер экстренной медицинской помощи.

Почти сразу новая машина выезжает на вызов. Мужчине стало плохо на улице Устенко. Он жалуется на боль в груди и затрудненное дыхание.

Медицинское оборудование в машине позволяет сразу сделать кардиограмму и подать увлажненный кислород.

В скорой класса "В" все продумано до мелочей. Медики контролируют состояние больного. Его доставят в стационар, чтобы тщательно обследовать и провести необходимое лечение.

200 современных автомобилей от Фонда Рината Ахметова до конца года получат станции скорой помощи во всех областях страны. Местные жители знают: насколько они нужны в регионах.

"Мы же живем в 21 веке, нам нужна новая техника. Даже минуты важны иногда для сохранения жизни человека, чтобы вовремя приехали специалисты, помогли", – делится Алина Грицанюк, жительница Вольногорска.

Ранее Фонд Рината Ахметова передал в Ровенскую область два современных автомобиля скорой помощи класса B. Они вошли в число первых 30 машин, переданных областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины.

На сегодняшний день Фондом реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд – единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".

Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни более 1 000 000 человек.

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