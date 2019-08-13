Пикник с Европой: как дети Донбасса опекали послов и представителей международных организаций

/ Фото: fdu.org.ua

"Запомню навсегда". Невероятные дети и незабываемые эмоции взрослых

/ Фото: fdu.org.ua

Санаторий "Жовтень" под Киевом. Здесь проходят курс восстановительного лечения участники проекта "Ринат Ахметов — Детям. Реабилитация раненых детей". Сюда на пикник собрались представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу, чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс, посол Хорватии в Украине Аница Джамич, представители посольств Греции, Совета Европы, международных организаций и органов власти.

"Сегодняшнее мероприятие я запомню навсегда. Мне удалось пообщаться с детьми, они невероятные!", — сказал Матэу.

Мастер-класс по гамбургерам. Угощение на память

/ Фото: fdu.org.ua

Дети, проходящие курс реабилитации после ранений, вместе с послами стран и представителями международных организаций прошли мастер-класс по приготовлению гамбургеров у шеф-повара. Взрослые увидели, как дети, получившие когда-то страшные ранения и пережившие беду, вернулись к жизни. Они смеются и бегают, угощают гамбургерами и не думают о плохом.

"Они готовы рассказать, через что им пришлось пройти, чтобы в Европе не забывали, что прямо сейчас продолжается этот конфликт", — отметила Оксана Збитнева, менеджер проектов Фонда Рината Ахметова.

Милана и Пабло. Ключ к дружбе — котята

/ Фото: fdu.org.ua

Милана, раненая во время обстрела Мариуполя в 2015 году, на пикнике взяла шефство над ооновцем Пабло Матэу. Представитель всемирной организации не только послушно готовил бургеры, но и под руководством 7-летней Миланы "проинспектировал" недавно родившихся у местной кошки котят. Такая непосредственность растрогала господина Матэу. Он упомянул о Милане в конце мероприятия, отметив, что был рад познакомиться с этой радостной и активной девочкой, которая ничуть не стесняется своего протеза, заменившего раздробленную снарядами ножку.

Влад и Аница. Не думая о прошлом

/ Фото: fdu.org.ua

Участник проекта "Реабилитация раненых детей" 13-летний Владик Потин работал в дуэте с послом Хорватии Аницей Джамич. Когда-то Владик жил в Авдеевке, был ранен осколком снаряда в голову, но благодаря помощи Фонда Рината Ахметова получил своевременно лечение и курсы реабилитации. Влад увлекается футболом и болеет за ФК "Шахтер".

Варя из Марьинки. Избавляется от стресса

/ Фото: fdu.org.ua

Варе Повной из Марьинки 8 лет, и она проходит реабилитацию в санатории "Жовтень" из-за контузии после обстрела города в июне этого года. В дом, где девочка живет с мамой, дедушкой и прадедом, попали снаряды. Травмы получили все члены семьи. Кроме ранений, девочка пережила психологический стресс.

"Планета мечты". Рисуют все!

/ Фото: fdu.org.ua

После угощения начинается основная часть пикника — создание картины "Планета мечты". Ее рисовали все — послы, представители ООН, сотрудники Фонда Рината Ахметова, дети и их родители. Всех поделили на шесть команд. Каждая создавала свою часть будущего полиптиха. Композиция создавалась шумно и весело, а это означало, что, несмотря на пережитое, дети сохранили способность радоваться жизни.

"Хочу поблагодарить". Дети улыбаются

/ Фото: fdu.org.ua

Гости поделились впечатлениями.

"Сегодняшний пикник позволил мне познакомиться с детьми, которые многое пережили. Я увидел, что эти дети сегодня улыбаются. И я хочу по-человечески поблагодарить Фонд Рината Ахметова за великолепную работу, за то, что дают детям поддержку и любовь", — рассказал Алекс Ленартс.

Фонд Рината Ахметова с 2016 года занимается реабилитацией раненых детей. Проведено свыше 110 курсов лечения и оздоровления..

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