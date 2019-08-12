"Вражда не имеет смысла, поэтому я рисую счастливых людей" – юная художница с Донбасса

Алла Ефремова из Мариуполя рассказала, как живут дети Донбасса и как они сохранили способность видеть красоту жизни после обстрелов и лишений

/ Фото: fdu.org.ua

5 августа в Мариуполе состоялась презентация Распределительного центра Фонда Рината Ахметова. Важной частью мероприятия стала выставка творческих работ участников проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето". Это рисунки мальчиков и девочек, на чье детство выпало множество испытаний и горя.

Среди 100 работ, представленных в экспозиции, есть рисунок Аллы Ефремовой из Мариуполя. Девочка пришла на открытие выставки, чтобы пообщаться с журналистами, общественниками и представителями международных организаций. Она рассказала, как живут дети Донбасса и как они сохранили способность видеть красоту жизни после обстрелов и лишений.

"Я считаю, что вражда не имеет смысла. Люди должны помогать друг другу. Когда я ездила этим летом отдыхать в санаторий по приглашению Фонда Рината Ахметова, то еще лучше это поняла. Там я подружилась со многими ребятами со всего Донбасса. У нас были интересные занятия и кружки. В конце смены психологи попросили нас нарисовать то, о чем мы мечтаем. Я рисовала остров будущего. Там нет горя. Люди должны быть счастливы, поэтому я рисовала человечков, которые улыбаются", – рассказала Алла.

/ Фото: fdu.org.ua

Юной художнице всего 13 лет. Она из Мариуполя. В 2015 году снаряд попал в дом, где жила семья девочки. В результате обстрела Алла потеряла близких людей. Справиться с негативными воспоминаниями ей помогала арт-терапия.

"Сейчас искусство достаточно широко применяется в терапевтических целях. Этот метод становится общепризнанным, потому что доказал свою эффективность. Дети с помощью занятий искусством исследуют себя, свои эмоции и выражают свое самопознание через символы, образы и цвета. В ходе рисования гармонизируется психологическое состояние. В рисунках детей представлен весь спектр чувств: тут и любовь, и обида, и страх, и надежда. Если внимательно рассматривать их работы, можно прочувствовать эти эмоции", – сказала психолог Фонда Рината Ахметова Назо Библая.

/ Фото: fdu.org.ua

Надежда Лафазан, бабушка девочки, говорит, что кисти и краски помогли внучке справиться с пережитым.

"Спасибо Ринату Ахметову, что поддерживает земляков не только продуктами. Психологическая помощь тоже очень важна", – считает женщина.

Фонд Рината Ахметова обучил 250 психологов по курсу "Травма войны". Психологическая помощь была оказана 50 тысячам детей и 6000 взрослых.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама