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Украинский военный рассказал о плене и пытках боевиков

1 июня, 06:29

Тараса вернули домой во время последнего обмена пленными, в декабре 2017 года


Восемь месяцев провел в одиночной камере в плену у боевиков 24-летний армеец Тарас Гапьяк. Он пережил настоящий ад: допросы, пытки, мысли о самоубийстве. После возвращения из плена он не оставил армию и продолжает нести службу на передовой.

Армеец на фронте с начала войны. Пришел обычным рядовым, когда ему было 20 лет. Сейчас командует небольшим подразделением.

"Я думаю, что я могу поделиться своим опытом, сделать еще вклад", - говорит он.

В марте 2017 года Тарас ушел в разведку за линию фронта и попал в плен.

"Когда меня взяли в плен то мне вопросы были: не из добровольческих ли я батальонов, артиллерии или десантник/ Я думаю, что они с категорией этих людей расправляются сразу и на месте", – рассказывает Тарас Гапьяк, военнослужащий ВСУ.

Парня отправили в Луганск, где заперли в подвале местной комендатуры. Там за полтора месяца боевики заставили его дать интервью о том, что в Украине якобы ухудшается ситуация.

О методах воздействия рассказывает неохотно. Слишком страшные те воспоминания.

"Одно, что могу сказать – у меня сейчас есть панический страх электрического тока, я боюсь тока, порой мне лампочку тяжело вкрутить, я боюсь тока", – рассказывает Тарас Гапьяк.

Восемь месяцев в одиночной камере. От безумия спасли вера в себя и литература. В плену прочитал более 300 книг.

Тараса вернули домой во время последнего обмена пленными, в декабре 2017 года. После реабилитации, не раздумывая, вернулся на фронт, к оружию.

Того, что было в плену, он не забыл и не простил. Поэтому и договариваться со своими палачами не собирается.

Напомним, в марте Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками.

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Тег плен, обмен пленными

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