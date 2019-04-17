Уничтожены три предателя Украины: в ВСУ показали фото боевиков

Любители "русского мира" из Донецкой области больше не побеспокоят украинские военных на передовой

Онычко Дмитрий. Фото: соцсети.

За последние несколько дней украинские военные нанесли серьезный урон противнику, существенно пополнив бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики). Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook показал фото троих ликвидированных боевиков.

Так, 11 апреля был уничтожен в р-не Трудовских (Донецк) Онычко Дмитрий из Амросиевки.

На следующий день, 12 апреля, "бригаду-200" пополнил Ситницкий Роман из Макеевки

Еще спустя день, 13 апреля, был ликвидирован Игорь Радченко с позывным "Рак", родом из Цукурино Донецкой области.

Как мы уже писали, Анатолий Штефан показал видео удара ВСУ и уничтожение позиций боевиков. Бойцы ООС решили дать адекватный ответ после систематических обстрелов со стороны боевиков, в том числе и по мирным жителям.

В свою очередь в штабе ООС рассказывали, что 15 апреля пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

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