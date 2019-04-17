Уничтожены три предателя Украины: в ВСУ показали фото боевиков
Любители "русского мира" из Донецкой области больше не побеспокоят украинские военных на передовой
За последние несколько дней украинские военные нанесли серьезный урон противнику, существенно пополнив бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики). Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook показал фото троих ликвидированных боевиков.
Так, 11 апреля был уничтожен в р-не Трудовских (Донецк) Онычко Дмитрий из Амросиевки.
На следующий день, 12 апреля, "бригаду-200" пополнил Ситницкий Роман из Макеевки
Еще спустя день, 13 апреля, был ликвидирован Игорь Радченко с позывным "Рак", родом из Цукурино Донецкой области.
Как мы уже писали, Анатолий Штефан показал видео удара ВСУ и уничтожение позиций боевиков. Бойцы ООС решили дать адекватный ответ после систематических обстрелов со стороны боевиков, в том числе и по мирным жителям.
В свою очередь в штабе ООС рассказывали, что 15 апреля пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.
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