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"Надолго запомнят лето-2019": ВСУ показали уничтожение позиции боевиков в Авдеевке

23 июля, 17:03

Благодаря помощи волонтеров украинские военнослужащие сумели удержать самый горячий участок Авдеевской промзоны

Фото: скриншот
Фото: скриншот.

Украинские военнослужащие уничтожили очередную огневую точку пророссийских боевиков на Донбассе, сумев удержать самый горячий участок Авдеевской промзоны в Донецкой области.

Об этом сообщил военнослужащий 20-го мотопехотного батальона 93-й ОМБр ВСУ Рустам Мустафаев, опубликовав видео боя, снятое с высоты птичьего полета при помощи квадрокптера.


"Благодаря совместным действиям командования батальона, разведки и минометного взвода, наше подразделение получило почти круглосуточное прикрытие и возможность мгновенно подавлять любые провокации врага", – сообщил он.

Дата боя не сообщается, однако Мустафаев отметил, что в тот день ВСУ сумели поразить из минометных орудий 14 из 19 целей.

"Благодаря самоотверженной работе минометчиков, на которых легла самая тяжелая часть работы, сепарня надолго запомнит зиму и лето 2019-го. Им надо восстанавливать или строить заново большинство позиций", – констатировал боец.

Он поблагодарил за такие достижения волонтеров и всех, кто жертвует средства на нужды украинской армии, а также отдельно – фонд "Вернись живым".

Напомним, что на последних переговорах в Минске Украина заключила перемирие с боевиками, благодаря чему  22 июля оккупанты ни разу не нарушили "режим тишины" на Донбассе.

В то же время, днем ранее оккупанты один раз открыли огонь по позициям ВСУ, а также два украинских военнослужащих погибли и еще двое получили ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.


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Тег ВСУ, минометные мины, Авдеевка, ООС, потери боевиков, огневая точка

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