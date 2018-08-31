В российском МИД отреагировали на гибель Захарченко

Сегодня, 20:26

Главарь "ДНР" погиб в результате взрыва в центре Донецка

Фото из архива
Фото из архива

В МИД России заявили, что за взрывом в центре Донецка, в результате которого погиб главарь так называемой "ДНР", стоит "киевский режим". Об этом заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В Донецке в ходе террористического акта погиб глава ДНР Захарченко. Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим", – заявила она.

Ранее мы уже писали о том, что боевики оккупированной части Донецкой области заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по словам боевиков, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко. 

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ДонецкеВзрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
взрыв, Донецк, реакция, гибель, захарова, захарченко, МИД России

Вы сейчас просматриваете новость "В российском МИД отреагировали на гибель Захарченко". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: gettyimages

Взрыв в Донецке: Захарченко - не единственная жертва

Сегодня, 20:24

Российские сми сообщают, что ранен был еще один высокопоставленный лидер боевиков

Донбасс

Александр Захарченко. Фото из открытых источников

Ликвидация Захарченко: боевики в Донецке заявили о задержании "украинских диверсантов"

Сегодня, 20:07

Украинская спецслужба, в свою очередь, предполагает в качестве мотива бандитские разборки или интерес Москвы
Загрузка...

Донбасс

Фото: "Сегодня"

Гибель Захарченко в Донецке: появилось фото с места взрыва

Сегодня, 19:20

Инцидент произошел в одном из ресторанов в центре города

Донбасс

Александр Захарченко. Фото: архив

Кто мог "убрать" Захарченко: в СБУ назвали возможные мотивы убийства

Сегодня, 19:17

Украинская спецслужба подтвердила ликвидацию одиозного лидера боевиков и назвала возможные причины убийства
Загрузка...