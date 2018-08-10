В Донецкой области автомобиль насмерть сбил 61-летнего велосипедиста

Сегодня, 14:18

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии


Фото: ГУНП в Донецкой области

Фото: ГУНП в Донецкой области

В Кураховом в Донецкой области автомобиль "ВАЗ" насмерть сбил 61-летнего мужчину на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на велосипедиста, который, по его словам, резко изменил направление движения и оказался на проезжей части", – рассказали в полиции.

В результате аварии 61-летний пенсионер погиб на месте ДТП. Житель Донецка, который был за рулем автомобиля, сразу вызвал скорую и полицию.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией – ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее сайт "Сегодня" писалпочему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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