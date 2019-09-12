В Донецкой области "накрыли" банду наркодилеров

В Доброполье Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила группировку, которая занималась производством и сбытом наркотиков и психотропов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, в группировку входили двое местных жителей. Один их них оказался работником пожарно-спасательного отряда Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе. Мужчины обустроили в частном домовладении нарколабораторию, в которой ежедневно изготавливали почти 50 граммов амфетамина и метамфетамина.

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"Товар" мужчины сбывали на территории региона с помощью так называемых "закладок". По предварительным оценкам, ежемесячный доход наркодельцов составлял примерно полмиллиона гривен.

"Правоохранители задержали работника ГСЧС согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины вблизи рабочего места при попытке реализации очередной партии амфетамина", – рассказали в СБУ, отметили что сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности второго участника банды.

Также мы сообщали, что в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью более миллиона гривен.

Ранее мы писали, что в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

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