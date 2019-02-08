В Донецкой области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины

Причины возгорания устанавливают специалисты

Фото: Pixabay

В Донецкой области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg 2019-02-08T11:58:00+02:00 Донбасс Причины возгорания устанавливают специалисты

В Мариуполе в частном жилом доме произошел жуткий пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня ночью в 3:10. Как выяснилось. Огонь вспыхнул в доме на улице Ракетная. Прибывшие на место спасатели выяснили, что возгорание произошло в одной из комнат здания. В 03:55 бойцам ГСЧС удалось локализовать пожар, а в 04:21 его ликвидировали.

"В результате пожара погиб мужчина анкетные данные которого устанавливаются", – рассказали в ГСЧС.

На данный момент причину возникновения пожара устанавливают соответствующие специалисты.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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