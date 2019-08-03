В Донецкой области столкнулись внедорожник и легковушка: есть пострадавшие 2019-08-03T15:18:00+03:00 Донбасс Жуткая авария произошла в Славянске

В Славянске мужчина и женщина пострадали в результате столкновения внедорожника и легковушки.

Как сообщили в пресс-службе полиции в Донецкой области, ДТП произошло на улице Святогорской. Там столкнулись внедорожник Nissan и легковушка Chevrolet. За рулем первого авто находился 72-летний мужчина. Водитель делал поворот и допустил столкновение с Chevrolet.

В результате аварии пострадала 71-летняя пассажирка внедорожника и 52-летний водитель Chevrolet.

"По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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