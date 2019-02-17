В Донецкой области жуткий пожар унес жизни двух человек

Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели

Фото: Pixabay

В Донецкой области жуткий пожар унес жизни двух человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg 2019-02-17T09:00:00+02:00 Донбасс Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели

В Донецкой области в частном жилом доме произошел пожар, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня ночью в 1:54. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в одноэтажном жилом доме на улице Центральная в селе Новоселидове Марьинского района. Прибывшим на место спасателям пожар удалось локализовать в 02:40, а в 03:40 его ликвидировали.

"Во время проведения разведки и тушения пожара огнеборцы обнаружили погибших мужчину и женщину", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается.

Напомним, 14 февраля тела двух человек нашли во время тушения пожара в одной из жилых многоэтажек Одессы. Пламя охватило квартиру на втором этаже девятиэтажного жилого дома.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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