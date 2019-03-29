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В Краматорске произошел жуткий пожар: пострадал мужчина

Сегодня, 09:27

Пламя охватило здание летней кухни

Фото: Pixabay
В Краматорске произошел жуткий пожар: пострадал мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/51b/bf9/5c751bbf9a6e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/51b/bf9/5c751bbf9a6e3.jpg Донбасс Пламя охватило здание летней кухни

В Краматорске на территории частного домовладения вспыхнула летняя кухня. Пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

О пожаре спасателям стало известно 28 марта в 19:41. Как выяснилось, на территории частного домовладения на улице Оборонной произошел пожар в здании летней кухни. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пламя в 19:51, а в 20:19 его ликвидировали. 

"В результате происшествия пострадал мужчина, 1961 года рождения. Мужчине была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина возникновения пожара устанавливается.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, спасатели, мужчина, краматорск, ГСЧС, Донецкая область, летняя кухня, пострадавший

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