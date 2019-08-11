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На Донбассе ликвидировали российского наемника: фото уничтоженного боевика

Сегодня, 09:40

23-летний боевик из РФ получил пулевое ранение в печень, не совместимое с жизнью

/ Фото: Информационное сопротивление

На Донбассе боевики продолжают нести потери: украинские военные ликвидировали очередного российского наемника. Об этом сообщает Информационное сопротивление.

"В Новоазовском районе Донецкой области девятого августа ликвидирован "ихтамнет" из Сысерти Свердловской области РФ Никита Дубинов ("Шах")", – говорится в сообщении.

Как отмечают в издании, 23-летний боевик из РФ получил пулевое ранение в печень, которое и стало для него фатальным.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки, 10 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности "Севера" – четыре раза.

Кроме того, на Донбассе уничтожены два боевика – предатель Украины и российский наемник. Бесславную "бригаду-200" 1 июля пополнил боевик из Донецка Александр Гриднев. Обстоятельства его гибели уточняются. Спустя два дня на фронте в районе Ясиноватой был ликвидирован Шарипов Ходжиакбар Истамович с позывным "Узбек", уроженец узбекского города Навои, проживающий в российском Томске.

Также, недавно военнослужащий Объединенных сил на Донбассе подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

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