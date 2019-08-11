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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие

Сегодня, 21:52

Оккупанты не применяли оружие запрещенных калибров

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В зоне ООС боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных и не применяли оружие запрещенных калибров. Об этом сообщает штаб ООС. 

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты трижды нарушили "режим тишины". Из ручных противотанковых гранатометов они обстреляли позиции вблизи Старогнатовки; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – возле Водяного; из крупнокалиберных пулеметов – в районе Новотроицкого. 

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики нарушили "режим тишины" и обстреляли позиции в районе Крымского, применив стрелковое оружие. 

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По данным штаба, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военный погиб, еще один получил ранения.

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Напомним, за прошлые сутки, 10 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим тишины. Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен.

А 9 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим тишины. Тогда потерь среди украинских военнослужащих не было. 

Кроме того, офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказывал об огромных потерях боевиков в июле. Украинские военные достойно отвечали на обстрелы врага – уничтожили и ранили ответным огнем десятки боевиков.

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Донбасс ВСУ обстрел боевик ООС

Источник: Сегодня

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