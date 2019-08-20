В Луганской области остались без воды около 80 тысяч жителей

КП «Лисичанскводоканал" отключили от электроснабжения из-за долгов. Это уже не первая такая ситуация в этом году

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В Луганской области объекты коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" из-за задолженности отключили от электроснабжения. Без воды остались жители частично Лисичанска, Новодружеска и Приволья. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично г. Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов). При необходимости будет осуществляться подвоз воды", - говорится в сообщении.

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Отметим, что в этом году это уже не первая такая ситуация с "Лисичанскводоканалом", энергетики отключали его от электроснабжения в марте, так как у предприятия был долг 145 млн гривен.

Ранее сообщалось, что Луганская область оказалась на пороге энергетического коллапса, без света и воды могут остаться почти миллион человек, а еще — сотни больниц, детских садов и других учреждений социальной сферы. Так, правительство инициировало отмену своего решения — продавать Луганской ТЭС газ по сниженной цене, пока не восстановятся поставки угля.

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