Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

В Луганской области остались без воды около 80 тысяч жителей

20 августа, 07:44

КП  «Лисичанскводоканал" отключили от электроснабжения из-за долгов. Это уже не первая такая ситуация в этом году

/ Фото: Pixabay

В Луганской области объекты коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" из-за задолженности отключили от электроснабжения. Без воды остались жители частично Лисичанска, Новодружеска и Приволья. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично г. Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов). При необходимости будет осуществляться подвоз воды", - говорится в сообщении.

Реклама

Отметим, что в этом году это уже не первая такая ситуация с "Лисичанскводоканалом", энергетики отключали его от электроснабжения в марте, так как у предприятия был долг 145 млн гривен. 

Ранее сообщалось, что Луганская область оказалась на пороге энергетического коллапса, без света и воды могут остаться почти миллион человек, а еще — сотни больниц, детских садов и других учреждений социальной сферы. Так, правительство инициировало отмену своего решения — продавать Луганской ТЭС газ по сниженной цене, пока не восстановятся поставки угля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

вода лисичанск луганская область

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Никакого снайпера не было: появились подробности гибели бойца ВСУ
Никакого снайпера не было: появились подробности гибели бойца ВСУДонбасс
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погодаУкраина
Оккупанты на Донбассе утопили танк: погибли четыре боевика
Оккупанты на Донбассе утопили танк: погибли четыре боевикаУкраина
В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
На Донбассе действуют наемники из РФ с особыми заданиями: в разведке сообщили детали
На Донбассе действуют наемники из РФ с особыми заданиями: в разведке сообщили деталиДонбасс
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный СпасУкраина

Новости партнеров

Loading...