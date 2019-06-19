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В Луганской области после купания в озере в больницу попали десятки детей

19 июня, 08:22

Всего были госпитализированы 27 человек

Фото: Pixabay

В городе Рубежное Луганской области 27 человек, в том числе и 22 детей, попали в больницы после отдыха на пляже "Малибу". Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В течение 17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек (из них 22 ребенка), которые 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное", – говорится в сообщении.

Как сообщила в Facebook спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай, госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное. 

"Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельств и причины заболевания", – добавила Погукай.

В ГСЧС отметили, что на пляже проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, не так давно произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей.


Также мы сообщали о том, что в детском саду Кропивницкого произошло массовое отравление

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Тег дети, пляж, больница, озеро, заболевание, инфекция, рубежное, Луганская область

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