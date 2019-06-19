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Массовое отравление во Львовской области: число пострадавших резко возросло

19 июня, 07:56

Среди пострадавших – семеро детей

В Каменке-Бугской после посещения одного из ресторанов города в больницу попали 27 людей, в том числе и семеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области. Ранее сообщалось о 17 пострадавших.  

"По состоянию на 7:00 19 июня во Каменко-Бугской центральной районной больнице с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция находятся на лечении 26 человек, из них 7 детей (за сутки госпитализированы 9 человек, из них 3 детей)", – говорится в сообщении.

Напомним, все пострадавшие 14 июня питались в ресторане "Озон". На данный момент в заведении проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, недавно во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу после празднования свадьбы в одном из львовских ресторанов попали 47 человек.

Кроме того, после массового отравления в лагере "Буковинка"на территории Черновицкой области медики обнаружили в пробах продуктов опасные бактерии – кишечную палочку и стафилококк. По данным Госпродпотребслужбы, всего медицинская помощь понадобилась 31 человеку – 29 детям и двоим взрослым. По факту массового отравления детей было открыто уголовное производство.


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Тег ресторан, дети, отравление, больница, пострадавшие, Львовска область, Каменка-Бугская

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