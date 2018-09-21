В Луганской области в жилом доме вспыхнул пожар: погибли два человека

Сегодня, 16:15

Огонь охватил 100 квадратных метров площади

Фото: AFP
Фото: AFP

В городе Лисичанск Луганской области произошел масштабный пожар в жилом доме, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГЧСЧ области.

Пожар произошел 20 сентября в 20:58. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горят жилой дом и летняя кухня, расположена рядом. В общем, огонь охватил 100 квадратных метров площади. Спасателям удалось локализовать пожар в 21:27, ликвидировали его в 23:37.

"Во время тушения пожара спасателями были обнаружены два погибших", – рассказали в ГСЧС.

Огонь ликвидировали девять спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, сегодня ночью в Днепре в пятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар, погибла женщина

Кроме того, 20 сентября в Днепропетровской области во время пожара погибли женщина и ее дочь.

А 17 сентября в частном жилом одноэтажном доме в селе Славянка в Донецкой области произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин. Тела погибших вытащили из дома до приезда спасателей
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