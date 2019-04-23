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В Мариуполе из зоопарка украли яйца черных лебедей: появились фото

Сегодня, 13:00

Кража яиц из зоопарка закончилась трагически

Черный лебедь в зоопарке Мариуполя
Черный лебедь в зоопарке Мариуполя. Фото: Facebook

В Донецкой области из зоопарка дикой природы в Мариуполе украли шесть яиц черных лебедей. Администрация сразу же обратилась в полицию по факту кражи, сообщил в своем Facebook заместитель начальника полиции города Артем Кисько.

"На протяжении нескольких часов оперативники установили "орнитолога", который успел продать краденное. Яйца изъяты и возвращены администрации зоопарка. Ожидаем потомства!" – написал он.

Однако позже выяснилось, что вор продал яйца за бутылку водки, а новый владелец положил их в холодильник и таким образом убил черных лебедей, которые должны были вылупиться буквально через неделю.

Было открыто уголовное производство по статье "Кража", материальный ущерб оценен в шесть тысяч гривен.

Справка. Лебеди образуют пары в возрасте двух-трех лет и сохраняют верность своему партнеру в течение всей жизни. Сезон размножения начинается с прихода дождей: это связано с поднятием уровня воды и увеличением количества корма. В кладке обычно не более семи яиц. Период высиживания – полтора месяца. Высиживают яйца и самец, и самка.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Луцком зоопарке возвращают к жизни птиц, которые были в шаге от гибели. Пернатые выздоравливают благодаря неравнодушным людям.


Также мы сообщали, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных

Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня"почему важно защищать животных.

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Тег кража, Мариуполь, яйца, лебедь, зоопарк, Черный лебедь

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Источник:

Сегодня

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