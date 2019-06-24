В Мариуполе мужчина пытался изнасиловать ребенка и угрожал ножом

Потерпевшая направлялась на компьютерные курсы

Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин.

В Мариуполе правоохранители задержали злоумышленника, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку и угрожал ножом, сообщила пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

"В Мариуполе с помощью детей задержан житель Мариуполя, 1992 г.р., который пытался совершить распутные действия в отношении несовершеннолетней, 2008 г.р", – написал первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Фейсбук.

По его словам, потерпевшая направлялась на компьютерные курсы.

"Подонок под угрозой ножа завел ребенка за техническое сооружение школы №27, где пытался изнасиловать неестественным путем, но это событие увидел местный житель и вызвал наряд полиции", - добавил Аброськин.

По информации полиции, мужчина поначалу пытался сопротивляться полицейским, схватился за палку. Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника, а нож изъяли.

Напомним, работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего жителя Запорожья, который насиловал двухлетнего ребенка.Он был участником многих закрытых групп, где участники распространяли контент с исключительно детской порнографией.

Кроме этого, в Киеве задержан злоумышленник, совершивший развратные действия в отношении малолетних детей. Увидев двух детей, играющих рядом с кафе, с целью удовлетворения своей половой страсти мужчина подошел к ним и совершил развратные действия сексуального характера.

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