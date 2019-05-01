В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие (фото)
Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 10 человек личного состава и две единицы техники
В Украине продолжаются взрывы газа в жилых домах. 1 мая на ул. Кренкеля в Мариуполе (Донецкая область) произошло происшествие в одном из домов: в результате взрыва газа пострадали два человека. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
ЧП произошло сегодня рано утром, около 08:00. В результате взрыва пристройка к дому разрушена полностью, повреждены перегородки комнат дома. Пострадали два человека: мужчина 1940 года рождения был госпитализирован в городскую больницу в удовлетворительном состоянии; женщина 1939 года рождения от госпитализации отказалась.
На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий взрыва привлекалось 10 человек личного состава и две единицы техники.
Напомним, 5 января в жилой квартире на третьем этаже дома на проспекте Строителей в Центральном районе Мариуполя взорвалась граната. Жертвами взрыва стали два человека. На следующий день стали известны подробности взрыва в Мариуполе.
Отметим, за границей бывают тоже серьезные проблемы из-за взрывов газа. Так, например, в начале апреля в Китае на похоронах прогремел взрыв газового баллона – более 60 человек пострадали.
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