В Мариуполе пылал частный дом: пожар унес жизнь мужчины

Причину возгорания устанавливают специалисты

Фото: Pixabay

В Мариуполе пылал частный дом: пожар унес жизнь мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg 2019-04-02T09:15:00+03:00 Донбасс Причину возгорания устанавливают специалисты

В Мариуполе в частном жилом доме произошел пожар, жертвой которого стал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

О пожаре спасателям стало известно 1 апреля в 21:12. Как выяснилось, на улице Макара Мазая вспыхнул частный одноэтажный жилой дом. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 21:57, а ликвидировали его в 22:40.

"В результате пожара погиб мужчина", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают.

Напомним, в тот же день в Винницкой области в частном жилом доме во время тушения огня спасатели обнаружили мертвыми мужчину и женщину. Пламя охватило жилой дом на улице Коцюбинского в селе Садковцы Шаргородского района.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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