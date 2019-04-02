В Мариуполе пылал частный дом: пожар унес жизнь мужчины
Причину возгорания устанавливают специалисты
В Мариуполе в частном жилом доме произошел пожар, жертвой которого стал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
О пожаре спасателям стало известно 1 апреля в 21:12. Как выяснилось, на улице Макара Мазая вспыхнул частный одноэтажный жилой дом. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 21:57, а ликвидировали его в 22:40.
"В результате пожара погиб мужчина", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают.
Напомним, в тот же день в Винницкой области в частном жилом доме во время тушения огня спасатели обнаружили мертвыми мужчину и женщину. Пламя охватило жилой дом на улице Коцюбинского в селе Садковцы Шаргородского района.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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