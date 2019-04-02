В Черкассах в многоэтажке вспыхнула квартира: из огня вытащили женщину

Пламя вспыхнуло в квартире на девятом этаже дома

Фото: Pixabay

В Черкассах в многоэтажке вспыхнула квартира: из огня вытащили женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/de3/a23/5c9de3a239370.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/de3/a23/5c9de3a239370.jpg 2019-04-02T05:12:00+03:00 Другие регионы Пламя вспыхнуло в квартире на девятом этаже дома

В Черкассах в квартире девятиэтажного дома произошел жуткий пожар. Спасатели вытащили из огня пожилую женщину, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Пожар произошел в квартире на девятом этаже девятиэтажного дома на улице Сумгаитской. О возгорании спасателям сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма на лестничной клетке. Из-за сильного задымления бойцам ГСЧС пришлось работать в защитных аппаратах.

"Во время проведения разведки и борьбы с огнем, в задымленном помещении спасатели нашли и вынесли в безопасное место 67-летнюю хозяйку квартиры. Потерпевшую, которая получила отравление продуктами горения было срочно госпитализировано в лечебное учреждение", – рассказали в ГСЧС.

Как выяснилось, причиной пожара стала оставленная без присмотра на плите кастрюля с едой, которую хозяйка поставила разогревать.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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