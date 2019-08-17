Россия снова нарушила Минские соглашения: в ООС озвучили детали

Подконтрольные Кремлю боевики не спешат разминировать подконтрольные им территории Донбасса

/ Фото: AFP

Члены Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли установить камеру на участке № 2 "Золотое", потому что подконтрольные России боевики его не разминировали, о чем ранее договорились стороны на переговорах в Минске.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

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"16 августа представители СММ ОБСЕ планировали посетить участок разведения сил и средств № 2 "Золотое" с целью поиска потенциального места размещения камеры СММ ОБСЕ для мониторинга ситуации", – отмечается в заявлении.

В ООС добавили, что украинская сторона своевременно и в полном объеме выполнила работы по разминированию на территории, проходящей через подконтрольную Украине часть участка разведения.

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"Вместе с тем члены незаконных вооруженных формирований РФ не осуществили мероприятий по разминированию, что не позволило техническому персоналу СММ ОБСЕ выполнить запланированные мероприятия на указанном участке разведения", – говорится в сообщении.

Украинские военные напомнили, что это является грубым нарушением Минских соглашений Вооруженными силами России.

Напомним, ранее завершился первый этап разминирования в районе Станицы Луганской на Донбассе, в рамках которого саперы очистили 44 гектара территории.

Мы также писали, что ранее в этом месяце представители Датской Группы по разминированию передали пиротехникам ГСЧС технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе.

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