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В ОБСЕ зафиксировали нарушение режима прекращения огня на Донбассе

Сегодня, 11:41

В ОБСЕ отметили, что это нарушение решения Трехсторонней контактной группы

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В ОБСЕ зафиксировали нарушение режима прекращения огня на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/700/245/5c57002450c68.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/700/245/5c57002450c68.png Донбасс В ОБСЕ отметили, что это нарушение решения Трехсторонней контактной группы

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала состоянию на 19 марта увеличение количества нарушений режима прекращения огня, между тем зафиксировав уменьшение количества взрывов – 75 случаев. Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ в своем отчете.

Как отмечается в документе, большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка). 

Работники миссии оценили эти случаи, как возможные учения с боевой стрельбой, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года о запрете учений с боевой стрельбой в зоне безопасности. 

Нарушение также были зафиксированы в районах юго-восточнее н. п. Чермалык (подконтролен правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя). 

Напомним, украинские военные на Донбассе продолжают уничтожать огневые точки противника, откуда боевики обстреливают позиции бойцов операции Объединенных сил.

Несколькими днями ранее "Сегодня" сообщали, что бойцы ВСУ уничтожили очередной блиндаж и пулеметное гнездо российских оккупантов.

Ранее сайт "Сегодня" показал видео уничтожения блиндажа боевиков, когда ВСУ снова наказали боевиков. Противник пытался вызвать помощь, но так и не дождался ее и был уничтожен. А на месте укрепления образовалась огромная яма.

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Тег обсе, Донбасс, нарушение перемирия

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УНН

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