Выбили "страйк": как бойцы ВСУ уничтожили пулеметное гнездо противника, опубликовано видео

Украинские военные сыграли в боулинг с противником, сообщает офицер ВСУ

Пулеметное гнездо боевиков.

Выбили "страйк": как бойцы ВСУ уничтожили пулеметное гнездо противника, опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/32b/8d6/5c932b8d6f642.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/32b/8d6/5c932b8d6f642.png 2019-03-21T08:17:18+02:00 Украина Украинские военные сыграли в боулинг с противником, сообщает офицер ВСУ

Украинские военные на Донбассе продолжают уничтожать огневые точки противника, откуда боевики обстреливают позиции бойцов операции Объединенных сил.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, в начале марта воины из состава операции Объединенных сил сыграли в "боулинг" и выбили "страйк", когда дали адекватный ответ на провокации оккупантов.

"В результате меткого выстрела была уничтожена очередная пулеметная точка противника и укрепления", – добавил офицер ВСУ.

Несколькими днями ранее "Сегодня" сообщали, что бойцы ВСУ уничтожили очередной блиндаж и пулеметное гнездо российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что боевики т.наз. "ДНР" подтвердили сообщение украинского волонтера Юрия Москаленко об уничтожении бойцом ВСУ огневой точки противника под названием "Прыщ".

Ранее сайт "Сегодня" показал видео уничтожения блиндажа боевиков, когда ВСУ снова наказали боевиков. Противник пытался вызвать помощь, но так и не дождался ее и был уничтожен. А на месте укрепления образовалась огромная яма.

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