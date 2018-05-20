В ООС приняли ряд решений для улучшения ситуации безопасности на Донбассе

На Донбассе командование ООС разработало меры в ответ на эскалацию

Командующий объединенных сил Сергей Наев обратился к жителям Донецкой и Луганской областей из-за обострения ситуации в районе проведения ООС.

Текст обращения обнародовал пресс-центр Операции объединенных сил.

"Хочу официально заявить, что Командованием объединенных сил принят ряд решений и отданы необходимые распоряжения, реализация которых позволит улучшить ситуацию с безопасностью и избежать жертв среди мирного населения, которое проживает в непосредственной близости как к позициям украинских войск, так и в населенных пунктах, которые временно оккупированы страной-агрессором", – заявил Наев.

Он подчеркнул, что украинские воины никогда не использовали мирное население как живой щит и никогда не рассматривали мирное население как объект атаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ситуация на Донбассе: боевики дважды обстреляли Зайцево

"Еще раз подчеркиваю – мы не воюем с мирными жителями Донбасса. Мы все – граждане одной Украины, сыны и дочери одной земли, на которую вторгся коварный и жестокий враг", – отметил командующий ООС.

Наев заверил, что украинская армия не только освободит оккупированные территории, но и не допустит, чтобы террористы обстреливали мирные города и поселки на территориях, находящихся под контролем украинского правительства.

"Мы найдем путь, чтобы сделать это, не нарушая международных обязательств Украины в усилиях по урегулированию конфликта", – сказал он.

Наев сообщил, что отдал прямой приказ всем украинским подразделениям вдоль линии соприкосновения оказывать всестороннюю поддержку деятельности персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с соблюдением всех мер по безопасности персонала миссии и мест, где они работают.

"На сегодня, международные наблюдатели – едва ли не единственный источник информации о том, что на самом деле происходит на Донбассе. Они должны чувствовать понимание и поддержку от каждого украинского военного, от каждого гражданина Украины", – подчеркнул командующий ООС.

Также, по его словам, командование Объединенных сил рассчитывает на объективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, беспристрастную и четкую оценку относительно того, кем именно и как вызвано текущее обострение.

Напомним, за прошлые сутки, 19 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Боевики и российские военные на Донбассе 58 раз нарушали режим прекращения огня, из них 22 раза применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Также ранее сообщалось о крупных потерях боевиков под Горловкой. Только за неделю они недосчитались 12 человек убитыми и 15 ранеными.