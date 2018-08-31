Взрыв в Донецке: Захарченко – не единственная жертва

Сегодня, 20:24

Российские сми сообщают, что ранен был еще один высокопоставленный лидер боевиков

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

Сегодня, 31 августа, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". При этом, как сообщает "Интерфакс" с ссылкой на источник в среде боевиков, также пострадал глава "минфина" т.н. "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент").

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.

При этом боевики оккупированной части Донецкой области заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по словам боевиков, причастны к гибели Захарченко.

Ранее мы писали, что в июне появилась информация о том, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег в т.н. "ДНР".

Кроме того, координатор группы "Информационное сопротивление", военный аналитик Юрий Карин говорил, что возглавить боевиков "ДНР" вместо Захарченко может Александр Ходаковский.
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Источник:

Интерфакс

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