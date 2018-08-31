ФОТОФАКТ. Гибель Захарченко в Донецке: появилось фото с места взрыва

Сегодня, 19:20

Инцидент произошел в одном из ресторанов в центре города

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

В результате взрыва в центре Донецка погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко: появилось фото с места инцидента.

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Мы уже писали о том, что служба безопасности Украины предполагает, что гибель на оккупированной части Донецкой области Александра Захарченко может быть связана с криминальный переделом собственности в т.н"ДНР".

"У нас есть основания полагать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отжатого в течение 2014-2018 годов", – рассказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно, на данный момент на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Ранее мы писали, что в июне появилась информация о том, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег в "ДНР".

Кроме того, координатор группы "Информационное сопротивление", военный аналитик Юрий Карин говорил, что возглавить боевиков "ДНР" вместо Захарченко может Александр Ходаковский.
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