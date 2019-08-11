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В штабе ООС назвали имя погибшего на Донбассе нацгвардейца

Сегодня, 12:26

Военнослужащий погиб в бою под Светлодарском

/ Фото: Getty Images

На Донбассе 10 августа в бою под Светлодарском погиб военнослужащий Нацгвардии, младший лейтенант Роман Романенко. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Командование Операции объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родственникам по поводу гибели в бою с русскими оккупантами боевого собрата, военнослужащего Национальной гвардии Украины младшего лейтенанта Романенко Романа Сергеевича", – говорится в сообщении

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Напомним, за минувшие сутки, 10 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим тишины. Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен.

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А 9 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим тишины. Тогда потерь среди украинских военнослужащих не было. 

Кроме того, офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказывал об огромных потерях боевиков в июле. Украинские военные достойно отвечали на обстрелы врага – убили и ранили ответным огнем десятки боевиков.

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Донбасс бой ВСУ погибший нацгвардейцы ООС

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