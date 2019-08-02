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Десятки убитых и раненных: в ВСУ рассказали об огромных потерях боевиков

Сегодня, 09:33

В июле украинские военные достойно отвечали на обстрелы врага, отметил офицер ВСУ

/ Фото: Минобороны РФ

Десятки убитых и раненных: в ВСУ рассказали об огромных потерях боевиков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Украина В июле украинские военные достойно отвечали на обстрелы врага, отметил офицер ВСУ

Украинская армия в течение июля уничтожила на Донбассе около 30 боевиков и наемников, а также несколько десятков получили ранения. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, в прошлом месяце бойцы ООС нанесли немалый урон противнику на передовой.

"Игнорируя Минские договоренности, в июле месяце российско-оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. По итогам июля в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 30 оккупантов и около 59 оккупантов получили ранения различной степени тяжести", – написал "Штирлиц".

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Десятки убитых и раненных: в ВСУ рассказали об огромных потерях боевиков

Как сообщали новости "Сегодня", в Генштабе оценили "хлебное перемирие" на Донбассе. Генерал Руслан Хомчак не считает срывом договоренностей ежедневные обстрелы боевиками позиций ВСУ, и отметил, что с 21 июля (когда вступил в действие режим прекращения огня) не погиб ни один украинский воин.

Кроме того, на днях в Минске пришли к новым договоренностям по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа договорилась разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести.

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Донбасс ВСУ штирлиц боевики потери

Источник: Сегодня

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