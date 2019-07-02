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Военные рассказали, какую пользу принесло разведение сил у Станицы Луганской

2 июля, 13:43

Боевики отошли на 1500-1600 метров от тех позиций, на которых они находились, рассказал генерал-майор

Рассвет на передовой в зоне ООС на Донбассе
Рассвет на передовой в зоне ООС на Донбассе. Фото: Facebook

Заместитель командующего штаба операции Объединенных сил на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь заверил, что украинские военные не отошли с позиций вблизи Станицы Луганской, где состоялось разведения сил, а улучшили их, передает "Громадське".

"Мы улучшили в определенном смысле и заняли позиции, скажем так, более подготовленные. В том числе, возможностями противодействия артиллерии боевиков, противотанковых ракетных комплексов, как это было, например, сегодня с санитарным автомобилем", – рассказал Бондарь.

Он также отметил, что вместе с тем, удалось заставить боевиков существенно изменить позиции.

"Мы заставили боевиков отступить с нашего берега и реально отойти на 1500-1600 метров от тех позиций, на которых они находились", - подчеркнул заместитель командующего штаба ООС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на участке в районе Станицы Луганской может быть первым шагом для длительного прекращения огня на Донбассе. 

Президент отметил, что только время и конкретные шаги смогут подтвердить всем, что стороны выполняют свои обязательства.

Как сообщалось, 26 июня штаб операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.


27 июня пресс-центр операции объединенных сил сообщил, что в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

"В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции", – подчеркнули в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Станице Луганской поспособствует миру на Донбассе. Он выразил благодарность СММ ОБСЕ за активное содействие процессу разведения.

Напомним, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности о подготовке нового соглашения по установлению режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.

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Тег военные, Станица Луганская, разведение сил

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