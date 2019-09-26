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Воевал под Дебальцево: на Донбассе задержали боевика "ЛНР"

26 сентября, 09:41

Мужчина дежурил на блокпосту боевиков

/ Фото: Pixabay

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Луганской области задержали активного участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

Как рассказали в ведомстве, задержанный житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой "ЛНР" на протяжении 2014-2015 годов участвовал в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в боевых действиях неподалеку Дебальцево.

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Также он дежурил на блокпостах боевиков неподалеку оккупированного Сорокиного. По состоянию на сентябрь 2019 он проходил военную службу в так называемом "Таможенном комитете ЛНР".

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывные вещества и самодельные взрывные устройства.

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