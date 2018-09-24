Волкер рассказал о доказательствах присутствия РФ на Донбассе

Сегодня, 22:27

Соединенные Штаты тщательно изучили этот вопрос

 

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Представитель Госдепа США в делах Украины Курт Волкер, который ранее объяснил, без чего невозможно урегулирование конфликта на Донбассе, рассказал, какие доказательства имеют США относительно присутствия российских регулярных войск на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, какую информацию имеют США относительно расположения воинских частей на Востоке Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Что бы я ни сказал, мне сразу возразит кто-то, кому не нравятся те или иные цифры, но позвольте мне отметить, что мы очень тщательно изучили этот вопрос. У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочка командования, типы войск, их финансирования, численность военнослужащих регулярной российской армии, численность специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники", – заявил Волкер.

Он добавил, что США бывало действовали таким же образом во время своих военных операций, однако большую часть сил составляют контрактники, финансирование которых осуществляет именно РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я буду очень откровенным: США действовали таким же образом в других местах, где мы использовали подрядчиков как дополнение к военным операциям США, и в этом случае сложилась такая же ситуация. Осуществляется непосредственное российское командование и управление с помощью цепочки командования, что включает регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия", – подчеркнул Волкер.

Кроме того, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уверен, что президенту РФ Владимиру Путин не нужен Донбасс и есть причины для того, чтобы Москва хотела решить проблему с войной на востоке Украины.

Как мы писали, Волкер четко заявил – именно Россия нарушила Будапештский меморандум, вторгшись в Украину. Страны-гаранты безопасности украинцев должны быть больше ответственны за российскую агрессию против Украины, считает он.

Бытуют мнения, что Кремль действительно ищет способ уйти из Украины, но есть проблема – российскому президенту нужно при этом сохранить лицо. Так, например, политический эксперт Виталий Портников назвал три варианта для Путина по Донбассу. По его мнению, Москва могла бы пойти на заморозку конфликта, отказ от военных действий ради выборов на оккупированных территориях в последующем с лояльной властью и полный уход из Украины, но с возможностью сохранить лицо.
Россия, США, Донбасс, доказательства, присутствие, войска РФ, Волкер, спецпредставитель, Курт Волкер
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Волкер рассказал о доказательствах присутствия РФ на Донбассе ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

"Россия так и не поняла последствий": в США указали на важный просчет Путина в Украине

21 Сентября, 17:06

Дипломат назвал  самый действенный способ реинтеграции оккупированных территорий

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Волкер: Путину не нужен Донбасс

21 Сентября, 13:59

Россияне оказались в затруднительном положении из-за военной авантюры хозяина Кремля в Украине, считает американский дипломат
Загрузка...

Политика

Порошенко и Путин. Фото: архив

Волкер объяснил отличие между Путиным и Порошенко

21 Сентября, 10:57

Американский дипломат также объяснил, чего добивается хозяин Кремля

Политика

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Волкер: Именно Россия нарушила Будапештский меморандум, вторгшись в Украину

21 Сентября, 09:30

Американский дипломат объяснил, без чего невозможно урегулирование конфликта на Донбассе

Донбасс

Курт Волкер. Фото: @SpecRepUkraine

Волкер назвал главное условие для урегулирования на Донбассе

17 Сентября, 16:14

Москва не демонстрирует никакой готовности к тому, чтобы двигаться вперед, считает американский дипломат

Донбасс

Курт Волкер. Фото: twitter.com/specrepukraine

Волкер рассказал, как Россия использовала убийство Захарченко

17 Сентября, 15:38

На оккупированном Донбассе сложно разграничить политику Кремля и инициативу местных банд, отметил американский дипломат
Загрузка...