Волкер рассказал о доказательствах присутствия РФ на Донбассе

Представитель Госдепа США в делах Украины Курт Волкер, который ранее объяснил, без чего невозможно урегулирование конфликта на Донбассе, рассказал, какие доказательства имеют США относительно присутствия российских регулярных войск на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, какую информацию имеют США относительно расположения воинских частей на Востоке Украины.

"Что бы я ни сказал, мне сразу возразит кто-то, кому не нравятся те или иные цифры, но позвольте мне отметить, что мы очень тщательно изучили этот вопрос. У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочка командования, типы войск, их финансирования, численность военнослужащих регулярной российской армии, численность специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники", – заявил Волкер.

Он добавил, что США бывало действовали таким же образом во время своих военных операций, однако большую часть сил составляют контрактники, финансирование которых осуществляет именно РФ.

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"Я буду очень откровенным: США действовали таким же образом в других местах, где мы использовали подрядчиков как дополнение к военным операциям США, и в этом случае сложилась такая же ситуация. Осуществляется непосредственное российское командование и управление с помощью цепочки командования, что включает регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия", – подчеркнул Волкер.

Кроме того, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уверен, что президенту РФ Владимиру Путин не нужен Донбасс и есть причины для того, чтобы Москва хотела решить проблему с войной на востоке Украины.

Как мы писали, Волкер четко заявил – именно Россия нарушила Будапештский меморандум, вторгшись в Украину. Страны-гаранты безопасности украинцев должны быть больше ответственны за российскую агрессию против Украины, считает он.

Бытуют мнения, что Кремль действительно ищет способ уйти из Украины, но есть проблема – российскому президенту нужно при этом сохранить лицо. Так, например, политический эксперт Виталий Портников назвал три варианта для Путина по Донбассу. По его мнению, Москва могла бы пойти на заморозку конфликта, отказ от военных действий ради выборов на оккупированных территориях в последующем с лояльной властью и полный уход из Украины, но с возможностью сохранить лицо.