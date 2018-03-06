Возвращение ветеранов АТО с войны: эксперты указали на главные проблемы

Когда ветераны АТО приходят домой, им очень сложно адаптироваться к нормальной жизни.

В Украине уже четвертый год идет война. Сотни бойцов возвращаются после пережитых ужасов с поломанной психикой, ночными кошмарами и неспособностью продолжать обычную жизнь. Для того, чтобы исправить все это, в стране должна нормально работать программа по психологической реабилитации военных.Отметим, по состоянию на 4 октября 2017 г. в Украине статус участника боевых действий получили 316,6 тыс. человек.

Когда ветераны АТО приходят домой, им очень сложно адаптироваться к нормальной жизни. Они замыкаются в себе, через время у них могут начаться серьезные физиологические проблемы, например, гипертонические кризисы, язва желудка и т.д.

"Часть людей, которые получили свою порцию переживаний, но к психологам не идут, страдают болезнями мышечно-костного аппарата. Физиологическая реабилитация – это хорошо, но она снимает симптом. А первым делом рекомендовать обращение к специалистам, психологам или психотерапевтам, у которых есть специальное образование", – объяснил Олег Новак, психолог центра травматерапии "Возвращение".

Отклонения у всех проявляются по-разному: кто-то может пристрастится к алкоголю, другие пытаются максимально изолироваться от общества, третьи становятся импульсивными и вспыльчивыми.

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма, добавляет, что главная проблема – это самоизоляция участника АТО, которая вызвана приобретенным опытом. В дальнейшем это может вылиться в склонность к алкоголизму или наркомании.

"Или – фрустрация, вызванная различными ожиданиями от возвращения и реальным результатом. Ожидания от принятия их как героев в реальности трансформируется в изоляцию общества (в том числе и бывших друзей) от участника АТО. По поводу проблем: кроме указанных изоляции и склонности к алкоголизму есть еще предвзятое отношение общества, в том числе и работодателей, проблемы в семьях, возникающих у бывших участников боевых действий", – рассказал эксперт.

Более подробно читайте в материале сайта "Сегодня": Психология войны: как помочь ветеранам АТО вернуться к нормальной жизни.

Также, напомним, что ранее в Минобороны прокомментировали заявление о массовых суицидах среди военных.



