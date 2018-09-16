Враг несет потери на Донбассе: офицер ВСУ показал фото уничтоженных боевиков

Ряды бандформирований на оккупированных территориях Донбасса продолжают редеть – на троих "воинов" у боевиков стало меньше. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Очередными "новобранцами" пополнилась бесславная "бригада-200" (уничтоженные на Донбассе боевики) – ими оказались местные, из Донецкой области. Так, 7 сентября на тот свет отправился Владимир Данилов из Макеевки.

Через несколько дней, 12 сентября, ряды боевиков покинул Александр Германсикй и отправился туда, где сейчас экс-главарь т.н. "ДНР" Александр Захарченко.

А вот 14 сентября погиб Виталий Устич из Харцызска. В данном случае подконтрольные боевикам "СМИ" и вовсе "отличились", сообщив, что 20-летнего боевика убил украинский снайпер. Здесь стоит отметить, что мать малолетнего боевика тоже не далеко ушла и состоит в рядах "ДНР".

Напомним, не так давно "Штирлиц" показывал фото погибшего на Донбассе комбата боевиков "Фазы". Уничтоженным оказался командир батальона "Нацгвардии ДНР".

Также офицер ВСУ озвучивал огромные потери боевиков с начала года. По его словам, за восемь месяцев на востоке Украины у противника были сотни убитых и раненых. Штефан отметил, что больше всего врагу досталось в апреле и мае. Но реальные потери могут оказаться еще больше, так как российское командование дает указание боевикам скрывать свои потери.