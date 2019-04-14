Враг ударил из запрещенного оружия: на Донбассе ранен украинский солдат

За сутки оккупанты обстреливали позиции ВСУ под Авдеевкой, Водяным, Новотошковским и Новолуганским

Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko.

С начала суток пророссийские оккупанты четыре раза открывали огонь по украинским военным на Донбассе, ранив одного из них.

Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, 14 апреля враг дважды обстрелял позиции ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

со станковых противотанковых гранатометов в районе Авдеевки , где на прошлой неделе украинские военные уничтожили вражескую позицию ;

, где ; и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты открывали огонь:

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Новотошковское ;

; из автоматических станковых гранатометов около населенного пункта Новолуганское.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – констатировали в ООС.

Напомним, что 12 апреля боевики 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Кроме того, мы писали о новой позиции оккупантов, которая была уничтожена украинскими военнослужащими с одного удара.

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