Враг ударил из запрещенного оружия: на Донбассе ранен украинский солдат
За сутки оккупанты обстреливали позиции ВСУ под Авдеевкой, Водяным, Новотошковским и Новолуганским
С начала суток пророссийские оккупанты четыре раза открывали огонь по украинским военным на Донбассе, ранив одного из них.
Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, 14 апреля враг дважды обстрелял позиции ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- со станковых противотанковых гранатометов в районе Авдеевки, где на прошлой неделе украинские военные уничтожили вражескую позицию;
- и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного.
Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты открывали огонь:
- из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Новотошковское;
- из автоматических станковых гранатометов около населенного пункта Новолуганское.
"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – констатировали в ООС.
Напомним, что 12 апреля боевики 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Кроме того, мы писали о новой позиции оккупантов, которая была уничтожена украинскими военнослужащими с одного удара.
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