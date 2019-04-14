Очередной страйк: в ВСУ опубликовали видео уничтожения позицию оккупантов

Отдельный штурмовой батальон "Донбасс-Украина" снова нанес удар по боевикам на Донбассе

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли очередной удар по боевикам.

Об этом у себя в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

"Плюшка ватрушкам или очередной "страйк". Отдельный штурмовой батальон "Донбасс-Украина" просто не перестает стрелять и уничтожать русских оккупантов и их позиции", – отметил он.

На ролике видно, как противотанковая управляемая ракета попадает прямо в блиндаж врага.

Напомним, что накануне, 13 апреля, пророссийские боевики на Донбассе 14 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом четыре раза применили запрещенное "Минском" оружие. При этом в результате ответного огня двое оккупантов были уничтожены, пять – получили ранения.

Кроме того, стало известно о другом поражении оккупантов на Донбассе – ВСУ открыли по ним огонь во время попытки восстановить уничтоженные позиции в районе Ясиноватской развязки.

В то же время, потери российско-оккупационных войск на Донбассе 11 апреля составили 17 человек: в т.наз. "1-м армейском корпусе ДНР" – восемь человек. 1-я омсбр (Комсомольское) – два человека, 3 омсбр (Горловка)- один человек, 5-я омсбр (Донецк) – два человека, 11-й омсп (Макеевка) – три человека..

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