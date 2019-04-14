На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение, но после "ответки" ВСУ понесли потери

Двое оккупантов были уничтожены, еще пятеро – ранены

На Донбассе активизировались снайперы боевиков. Фото: Минобороны Украины

За минувшие сутки, 13 апреля, пророссийские боевики на Донбассе 14 раз обстреляли позиции ВСУ из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, четыре раза применялось запрещенное минскими договоренностями вооружение (минометы калибра 120 мм – два раза, минометы калибра 82 мм – два раза), сообщили в пресс-центре ООС.

Так, оккупанты обстреляли позиции ВСУ 11 раз в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе Новотроицкого, Авдеевки, Верхнеторецкого, Павлополя, Песок и Лебединского. Обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Также из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов трижды были обстреляны позиции военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Новоалександровки и Южного.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 13 апреля двое оккупантов были уничтожены, пять – получили ранения", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в течение последней недели в оперативной группировке российских оккупационных войск на Донбассе был фиксирован ряд мероприятий по повышению боеготовности и обману украинских военных. Дежурные артиллерийские расчеты противника находились в состоянии постоянной боевой готовности к нанесению огневых ударов по боевым порядкам Объединенных сил. С ними ежедневно проводились тренировки по выявлению и сопровождению условных целей на полигонах "Покровский" и "Удалой", в качестве воздушной цели использовались БПЛА "Орлан-10" (производство РФ), а также оборудовались ложные артиллерийские позиции.

Напомним, ранее военный эксперт назвал особенности вооруженных провокаций боевиков на Донбассе и рассказал, что у противника в ход пошли миномёты, зенитные установки и вооружение бронемашин.

Также было опубликовано видео, как украинские военные уничтожили БМП противника.

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