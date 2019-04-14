Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение, но после "ответки" ВСУ понесли потери

Сегодня, 07:44

Двое оккупантов были уничтожены, еще пятеро – ранены

На Донбассе активизировались снайперы боевиков
На Донбассе активизировались снайперы боевиков. Фото: Минобороны Украины

За минувшие сутки, 13 апреля, пророссийские боевики на Донбассе 14 раз обстреляли позиции ВСУ из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, четыре раза применялось запрещенное минскими договоренностями вооружение (минометы калибра 120 мм – два раза, минометы калибра 82 мм – два раза), сообщили в пресс-центре ООС. 

Так, оккупанты обстреляли позиции ВСУ 11 раз в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе Новотроицкого, Авдеевки, Верхнеторецкого, Павлополя, Песок и Лебединского. Обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Также из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов трижды были обстреляны позиции военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Новоалександровки и Южного.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 13 апреля двое оккупантов были уничтожены, пять – получили ранения", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в течение последней недели в оперативной группировке российских оккупационных войск на Донбассе был фиксирован ряд мероприятий по повышению боеготовности и обману украинских военных. Дежурные артиллерийские расчеты противника находились в состоянии постоянной боевой готовности к нанесению огневых ударов по боевым порядкам Объединенных сил. С ними ежедневно проводились тренировки по выявлению и сопровождению условных целей на полигонах "Покровский" и "Удалой", в качестве воздушной цели использовались БПЛА "Орлан-10" (производство РФ), а также оборудовались ложные артиллерийские позиции.

Напомним, ранее военный эксперт назвал особенности вооруженных провокаций боевиков на Донбассе и рассказал, что у противника в ход пошли миномёты, зенитные установки и вооружение бронемашин.

Также было опубликовано видео, как украинские военные уничтожили БМП противника.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Донбасс, обстрел, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение, но после "ответки" ВСУ понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В зоне ООС на Донбассе ранены двое украинских бойцов

10 апреля, 19:02

С начала суток боевики провели шесть обстрелов украинских позиций

Боевики обстреляли Золотое-4 – мина попала в дом: опубликованы фото и видео

7 апреля, 13:51

Противник выпустил по населенному пункту не менее семи мин 120-калибра, сообщают в СЦКК

На Донбассе активизировались снайперы оккупантов: ранены двое бойцов ВСУ

5 апреля, 19:27

Боевики устроили восемь обстрелов украинских позиций, в том числе из тяжелых вооружений

Обстрел на КПВВ "Марьинка": вражеский снайпер ранил украинского бойца

5 апреля, 15:12

Состояние здоровья раненого удовлетворительное

Тарасова: злость русского народа поражает. Нам опять война нужна?

Он поможет Зеленскому со всеми договориться

Приватбанк вовсю блокирует счета украинцам. Разблокировать сложно

30 млн просмотров сорвало видео танцующей гимнастки

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Почему некоторые пары умирают почти одновременно

Подумайте дважды, прежде, чем лезть в бассейн

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

В Украине начинают снос "хрущевок"

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Загрузка...

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

Вчера, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

Вчера, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

Вчера, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Боец "Бандера": Когда мучает вопрос, что дала мне Украина, спросите себя, что сделали вы (укр.)

12 апреля, 07:38

Львовянин, который ушел на фронт добровольцем в 19 лет и был ранен на войне, вернулся к мирной жизни и хочет увидеть мир

Осенью недалеко от Киева обещают открыть международный аэропорт

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Гостюхин признался в двойном гражданстве