Разрушены дома, заборы и авто: фото и видео последствий обстрела боевиками Золотого
По словам автора видео, обстрел произошел примерно в 5 утра 24 февраля
В результате утреннего обстрела боевиками населенного пункта Золотое Луганской области разрушены дома, заборы и авто.
Видео ужасных последствий обстрела обнародовали местные волонтеры Юрий и Светлана Печеные на своей странице в Facebook.
По словам автора видео, обстрел произошел примерно в 5 утра.
Как известно, 24 февраля боевики обстреливали населенный пункт Золотое-4 из тяжелой артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями. Также оккупанты с 5 утра начали обстреливать Новозвановку. Здесь оккупанты в течение часа выпустили около 30 мин калибров 120 и 82 мм, вели огонь из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
23 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. В результате боев и украинская армия, и боевики понесли потери.
22 февраля боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз – с вооружения, запрещенного Минского договоренностями, выпустив 77 мин калибров 120 и 82 мм. Однако украинские бойцы дали качественную "ответку".
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