Разрушены дома, заборы и авто: фото и видео последствий обстрела боевиками Золотого

По словам автора видео, обстрел произошел примерно в 5 утра 24 февраля

Разрушены дома, заборы и авто: фото и видео последствий обстрела боевиками Золотого 2019-02-25T01:33:50+02:00 Донбасс По словам автора видео, обстрел произошел примерно в 5 утра 24 февраля

















В результате утреннего обстрела боевиками населенного пункта Золотое Луганской области разрушены дома, заборы и авто.

Видео ужасных последствий обстрела обнародовали местные волонтеры Юрий и Светлана Печеные на своей странице в Facebook.

По словам автора видео, обстрел произошел примерно в 5 утра.

Как известно, 24 февраля боевики обстреливали населенный пункт Золотое-4 из тяжелой артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями. Также оккупанты с 5 утра начали обстреливать Новозвановку. Здесь оккупанты в течение часа выпустили около 30 мин калибров 120 и 82 мм, вели огонь из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

23 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. В результате боев и украинская армия, и боевики понесли потери.

22 февраля боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз – с вооружения, запрещенного Минского договоренностями, выпустив 77 мин калибров 120 и 82 мм. Однако украинские бойцы дали качественную "ответку".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Разрушены дома, заборы и авто: фото и видео последствий обстрела боевиками Золотого". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.