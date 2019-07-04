ВСУ сравняли с землей вражеские позиции и "покрошили" боевиков – волонтер

Воины ООС нанесли очередной мощный ответный удар по врагу и нанесли серьезный урон

Фото: Сегодня

На Донбассе украинские военные продолжают давать "ответку" за недавний обстрел медиков, уничтожив очередные позиции боевиков. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, удар бойцов ООС оказался очень мощным и пострадали все – укрепления, боеприпасы врага и живая сила.

"В ответ за гибель наших медиков ВСУ жестко и успешно продолжает "ответку" раздавать. Жестко, очень жестко. На одном из участков фронта ВСУ просто "сравняли с землей" жилища террористов и их склад с боеприпасами. До основания сравняли. Ниже фундамента. Живой силе тоже досталось – частично поредела", – написал Мысягин.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан назвал потери боевиков за июнь. Противник пополнял бесславную "бригаду-200" не только от пуль воинов ВСУ, но и "самоликвидировался" (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид).

В свою очередь в штабе Объединенных сил сообщали, что вчера, 3 июля, пророссийские боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ, из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий пятеро бойцов ВСУ были ранены.

Смотрите также видео, как ВСУ разнесли два "гнезда" боевиков, ударив по их позициям противотанковыми ракетами:

Видео: Facebook

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