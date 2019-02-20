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"Совсем потеряли страх": офицер ВСУ показал видео уничтожения опорника боевиков

Сегодня, 08:12

Оккупанты вольготно чувствовали себя, пока к ним не прилетел "сапог"

Facebook Оперативное командование "Север"
Facebook Оперативное командование "Север".
"Совсем потеряли страх": офицер ВСУ показал видео уничтожения опорника боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee4/9b7/5c4ee49b78568.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee4/9b7/5c4ee49b78568.jpg Украина Оккупанты вольготно чувствовали себя, пока к ним не прилетел «сапог»

Украинские военные из состава частей операции Объединенных сил на Донбассе продолжают уничтожать опорные пункты противника на передовой.

Видео одной из таких операций офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, на одном из взводных опорных пунктов российско-оккупационных войск боевики "совсем потеряли страх и начали вразвалочку ходить на позициях, а не по окопам и ходам сообщений".

"Поздравительный адрес" от воинов ООС отправил двоих оккупантов на контракт в "бригаду 200" (т.е. два боевика были уничтожены. – Ред.), а остальные пока не кажут нос", – добавил Штирлиц.

К сожалению, офицер ВСУ не сообщил подробности нанесения удара ВСУ – ни его времени, ни места, однако, судя по силе взрыва, украинские военные применили против боевиков станковый гранатомет СПГ-7.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что бойцы ВСУ уничтожили вражеского пулеметчика на Донбассе. А офицер ВСУ Анатолий Штефан выложил в сети видео меткого выстрела бойцов операции Объединенных сил, которые ракетой попали прямо в бойницу опорного пункта противника.

Также ранее офицер ВСУ показал видео уничтожения блиндажа боевиков.

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Тег штирлиц, СПГ, гранатомет, опорник, потери боевиков, бригада 200, ВОП

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